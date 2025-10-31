Студенты из Серпухова посетили космодром Байконур

Учащиеся Губернского колледжа в Серпухове приняли участие в масштабном проекте «Космическая экспедиция Первых-2025», выступив в роли вожатых. Они посетили легендарный космодром Байконур.

Вместе с победителями проекта, студенты-вожатые отправились в познавательное путешествие в Музей космодрома, Дом легенд, макет орбитального корабля «Буран».

В роли вожатых они помогали организовать образовательный досуг, поддерживали командный дух и мотивацию участников, делились собственными знаниями и энтузиазмом, усиливая познавательный эффект программы.

Для студентов‑вожатых из Губернского колледжа проект стал ценным опытом, объединившим педагогическую практику, патриотическое воспитание и погружение в передовую науку.

Многие из них отметили, что поездка на Байконур укрепила их веру в важность просветительской работы и вдохновила на новые профессиональные свершения.