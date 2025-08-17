Студенты из Серпухова победили в областном турнире по кинологическому спорту

Впервые в Московской области в Серпухове состоялся Открытый Кубок Губернского колледжа по кинологическому спорту «Современное двоеборье». Все призовые места заняли студенты-кинологи учебного заведения, на площадке которого и прошли состязания.

Участниками соревнований по новому спортивному кинологическому нормативу «Азарт» стали 18 человек, среди которых 12 студентов отделения «Кинология» Губернского колледжа.

Турнир организовало Всероссийское спортивное кинологическое общество. Жюри оценивало выступающих по нескольким критериям: скорость и точность выполнения команд собаками, их реакцию на хозяина, внешние раздражители и многое другое. Участники состязались на двух рингах, на каждом из них установили свою систему упражнений и свою оценку в баллах.

Директор Губернского колледжа, Народный учитель Российской Федерации Александр Лысиков и главный судья соревнований, президент Всероссийского спортивного кинологического общества Елена Белотелова перед началом соревнований пожелали собравшимся удачи в освоении нового норматива.

В результате весь пьедестал почета заняли студенты-кинологи Губернского колледжа: победила в турнире Елизавета Медведева, второе место завоевала Ксеня Мальцева, а третье — Ксения Косыгина.