Студенты из Серпухова победили на Московских областных «Гагаринских чтениях»

В Люберецком техникуме прошла церемония награждения победителей VII «Гагаринских чтений» — конкурса для студентов колледжей и техникумов Московской области. В Министерстве образования Московской области сообщили, что в этом году участие приняли многие талантливые ребята, представив свои работы в разных направлениях.

В номинации «Художественная» первое место занял Михаил Глухов из Губернского колледжа. Он учится на художника и представил графическую работу под названием «Поехали!», которая поразила жюри уровнем исполнения и креативом.

В номинации «Литературная» победила студентка педагогического направления Кристина Шарова. Она выразительно прочитала стихотворение Щипачева «Иная эра» и смогла глубоко передать его смысл и настроение.

В колледже поблагодарили участников, их наставников и организаторов конкурса за вклад в развитие культуры и творчества среди молодежи.