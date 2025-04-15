Студенты из Серпухова победили на Московских областных «Гагаринских чтениях»

В Люберецком техникуме прошла церемония награждения победителей VII «Гагаринских чтений» — конкурса для студентов колледжей и техникумов Московской области. В Министерстве образования Московской области сообщили, что в этом году участие приняли многие талантливые ребята, представив свои работы в разных направлениях.
В номинации «Художественная» первое место занял Михаил Глухов из Губернского колледжа. Он учится на художника и представил графическую работу под названием «Поехали!», которая поразила жюри уровнем исполнения и креативом.
В номинации «Литературная» победила студентка педагогического направления Кристина Шарова. Она выразительно прочитала стихотворение Щипачева «Иная эра» и смогла глубоко передать его смысл и настроение.
В колледже поблагодарили участников, их наставников и организаторов конкурса за вклад в развитие культуры и творчества среди молодежи.
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