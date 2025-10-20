Студенты из Щелкова выиграли военно-патриотическую игру «Преодоление»

В Щелковском колледже завершился финал VIII военно-патриотической игры «Преодоление», предназначенной для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Турнир «Преодоление» проходил в два этапа.

На первом этапе участники соревновались на своих площадках. По итогам первого этапа были определены сильнейшие команды, которые получили право участвовать в финале. В решающем этапе соревнований встретились команды из средних специальных учебных заведений, представлявшие Ликино-Дулево, Можайск, Сергиев Посад и Раменское.

В финале игры команды соревновались друг с другом в различных военно-прикладных дисциплинах. По результатам состязаний команда «Витязи» из Щелковского колледжа заняла первое место.

«Военно-патриотическая игра „Преодоление“ является важным инструментом в формировании личности молодых людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Игра способствует развитию навыков взаимоподдержки, ответственности, укрепляет патриотические чувства, пропагандирует здоровый образ жизни и способствует социальной интеграции участников», — сообщили организаторы.