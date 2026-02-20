Студенты из Щелкова убрали снег с территории больницы

В Щелковской больнице борьба со снегопадом не прекращается ни на минуту. Чтобы обеспечить бесперебойную работу медицинского учреждения, на помощь сотрудникам административно-хозяйственного отдела пришли добровольцы — студенты местного колледжа.

Молодые люди, вооружившись лопатами, взяли на себя самый трудоемкий участок — расчистку пешеходных подходов к лечебным корпусам. Там, где крупная техника не может маневрировать, студенты вручную освобождают дорожки, лестницы и пандусы, обеспечивая безопасный проход для пациентов, многие из которых — люди пожилые или маломобильные.

Параллельно с волонтерами на территории больничного городка в усиленном режиме работают два трактора. Их главная задача — расчистка основных проездов для карет скорой помощи.

«Наши сотрудники вышли на расчистку еще в семь часов утра. К середине дня основные пути к зданиям были уже свободны, однако непрекращающиеся осадки буквально за час сводят работу на нет. В таких условиях помощь студентов-волонтеров неоценима: с ними процесс идет в разы быстрее, и мы успеваем оперативно убирать свежие заносы», — прокомментировал заведующий административно-хозяйственным отделом Щелковской больницы Сергей Корниенко.