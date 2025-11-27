Студенты из Щелкова посетили выставку в усадьбе «Ивановское»

В преддверии 85-летнего юбилея системы среднего профессионального образования, студенты Щелковского колледжа совершили путешествие в прошлое. Они посетили тематическую выставку, расположенную в исторической усадьбе «Ивановское», где им представилась возможность не только ознакомиться с ключевыми этапами развития профобразования, но и стать участниками образовательного квеста.

Традиционный формат музейной экспозиции в этот день уступил место интерактиву. Каждый студент получил планшет, который стал его личным путеводителем и инструментом для прохождения квеста. На его экране появлялись вопросы, логические загадки и задания, связанные с представленными экспонатами.

«Такая методика позволяет не просто получать информацию, а осваивать ее через поиск, анализ и принятие решений, что значительно повышает эффективность обучения. По окончании путешествия во времени все участники были награждены памятными сувенирами», — поделились организаторы.

В ходе экскурсии студенты погрузились в многовековую историю профессионального обучения в России. Их путешествие началось с эпохи Петра I. Далее студенты проследили эволюцию системы, узнавая о ее трансформациях в Российской империи, развитии в советский период, когда массовая подготовка рабочих кадров стала основой индустриализации, и вызовах постсоветского времени.