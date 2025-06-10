Студенты из Реутова приняли участие во всероссийском фестивале робототехники
Восьмой Всероссийский фестиваль робототехники «РобоСити–2025» прошел на площадке Одинцовского кампуса МГИМО. Среди участников были студенты Реутовского подразделения подмосковного колледжа «Энергия». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Фестиваль собрал школьников и студентов от семи до 20 лет со всей страны. Участников ждали бои мини-роботов, хакатон, выставка новинок в сфере робототехники, мастер-классы от экспертов и многое другое.
Студенты колледжа «Энергия», обучающиеся по направлению «Мехатроника и робототехника», также посетили компанию «ПромоРобот», где познакомились с производством, обсудили перспективы сотрудничества и участие в соревнованиях.
В ведомстве подчеркнули, что такие мероприятия помогают студентам развиваться в профессии, мотивируют на участие в инженерных проектах и расширяют их кругозор.