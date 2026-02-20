Студенты из разных стран приняли участие в международном форуме

Участницей мероприятия стала Стефания Мосиенко, студентка факультета лингвистики. Она готовится к дипломной работе и поделилась своими впечатлениями: «Для меня это возможность вступить в научное сообщество, в мир научного слова. Я ценю комментарии и предложения, которые прозвучали от аудитории».

Стефания свободно владеет английским и французским языками, а также самостоятельно изучает японский. В будущем она планирует продолжить обучение в МГИМО и поступить в магистратуру.

Кроме того, в молодежной секции форума приняли участие ученики Горчаковского лицея МГИМО. Выпускница Мирослава Шматкова провела исследование влияния русской литературы на китайскую.

В Международном форуме приняли участие ученики и студенты из разных регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая и других стран. В молодежной секции свои работы представили 130 человек.

Двухдневный форум завершился, а итоги будут подведены на ученом совете Одинцовского филиала МГИМО 28 февраля.