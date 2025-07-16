Студенты из Раменского стали победителями конкурса медиацентров

Медиацентр « Навигатор » Раменского колледжа стал победителем регионального этапа III всероссийского конкурса молодежных медиацентров среди организаций среднего профессионального образования. Студенты представили видеоролик о выдающемся выпускнике, чемпионе профессиональных соревнований Николае Грачеве.

Конкурс молодежных медиацентров проводился среди учреждений среднего профессионального образования по всей стране. В этом году Раменский колледж представлял медиацентр «Навигатор».

Студенты на региональном этапе конкурса приняли участие в номинации «Лучший медиацентр». Они подготовили видеоролик, посвященный выпускнику колледжа Николаю Грачеву, который стал победителем и призером нескольких профессиональных чемпионатов и конкурсов. В частности, Николай выиграл чемпионат «Профессионалы», международный чемпионат «Хайтек» и стал призером конкурса ProfSkills Belarus 2025.

Видеоролик стал уникальным проектом, раскрывающим путь молодого специалиста от студента до чемпиона профмастерства. Благодаря профессионализму и творческому подходу команды медиацентра «Навигатор» работа была высоко оценена жюри.

Победа на региональном этапе открыла студентам путь к участию в окружном финале конкурса.