Студенты из Раменского посетили пожарную часть

Первокурсники Раменского колледжа, выбравшие специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях», получили возможность окунуться в атмосферу настоящей пожарной части. В рамках программы профессионального обучения, студенты посетили 42-ю пожарно-спасательную часть Раменского, где смогли на практике познакомиться с тонкостями работы.

Студентам продемонстрировали работу подразделения в повседневном режиме, подробно рассказали об особенностях функционирования диспетчерской службы, куда поступают сигналы о помощи, и организации работы караульной службы.

Студенты рассматривали оснащение оперативных автомобилей, узнавая о предназначении каждого инструмента и приспособления. Особое внимание было уделено экипировке пожарных. Курсанты смогли увидеть, как происходит прием, обработка и координация вызовов при возникновении чрезвычайных ситуаций.