Студенты из Раменского посетили экскурсию по библиотеке

В преддверии новогодних праздников студенты первого курса Раменского колледжа посетили Центральную библиотеку. Под руководством своих преподавателей, Светланы Солошенко и Ирины Соболевой, молодые люди смогли не только ознакомиться с работой одного из важнейших культурных центров округа, но и глубже понять роль литературы и информационных технологий в современном мире.

Экскурсия была построена таким образом, чтобы студенты смогли последовательно ознакомиться с различными, но взаимосвязанными отделами библиотеки, каждый из которых предлагает уникальное направление работы и возможности для обучения и развития.

Первым этапом маршрута стал «Цех слова и мысли». Здесь студенты не просто ознакомились, но и углубились в историю формирования библиотечного фонда, просмотрев специально подготовленный документальный фильм. Далее путь первокурсников лежал в «Цех вдохновения». Это пространство, где оживает творчество местных авторов. Участники смогли познакомиться с произведениями писателей и поэтов округа. Следующей остановкой стал футуристический «Цех-лаборатория». Здесь студенты приняли участие в интерактивном занятии, посвященном самым современным технологиям обработки, хранения и поиска информации.

Кульминацией экскурсии стало посещение отдела «Литературного и культурного наследия». Здесь хранятся редкие исторические издания, старинные манускрипты и произведения русских классиков.