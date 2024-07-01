Студенты из Подмосковья выиграли на всероссийском чемпионате по пожарной безопасности

Этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Пожарная безопасность» завершился в Раменском. Команда Подмосковья заняла первое место, о чем сообщили в министерстве образования региона.
В команду Московской области вошли студенты Денис Андреенко, Алексей Тюрин, Никита Ветох, Алексей Пикус и Руслан Насруллаев. В течение трех дней будущие пожарные демонстрировали высокий уровень подготовки, выполняли теоретические и практические задания. Важно было показать как умение работать в команде, так и персональные технические навыки.
По итогам соревнований команда из Подмосковья заняла первое место. Второе место досталось студентам из Москвы, третье место заняли представители Свердловской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с выпускниками из разных городов и поздравил ребят с этим знаковым событием. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников Подмосковья, а девятые — 95 тысяч.