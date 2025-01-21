Студенты из Подмосковья выиграли две медали на первенстве России по самбо

Студенты факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета выиграли две медали на первенстве России по самбо. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок до 24 лет. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В ведомстве пояснили, что в весе свыше 98 килограммов действующий чемпион России Степан Солдатенков занял первое место. Среди юниорок в весовой категории до 54 килограммов Эвелина Петрова завоевала бронзу.

Напомним, соревнования прошли в Суздале и объединили 450 спортсменов со всей России. Это был первый отбор в 2025 году в состав сборной команды страны.