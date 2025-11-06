Студенты из Подмосковья выиграли 6 наград на соревнованиях по бадминтону

Государственный социально-гуманитарный университет из Подмосковья завоевал шесть наград на Всероссийских студенческих соревнованиях по бадминтону. Об этом сообщили в областном Минобразования.

Турнир проходил в Дагестане. Состязания объединили более 50 спортсменов из девяти регионов России. Представляли подмосковный университет студенты факультета физической культуры и спорта.

В мужском одиночном разряде первое место занял Владислав Добычкин. Лучшим в смешанном парном разряде признали Глеба Степакова.

В мужском парном разряде победу одержали Глеб Степаков и Артур Печенкин, вторыми стали Владислав Добычкин и Александр Григоренко.

Бронзовые медали получили Елизавета Баранова, Анастасия Нефедова и Александр Григоренко.

Также по итогам соревнований команда ГСГУ заняла первое место, сумев обойти сборные из Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова и Краснодара.

«Эта победа — результат упорных тренировок и таланта наших спортсменов. Мы ежегодно участвуем в этом турнире и бьем рекорды. Так, в прошлом году ребята были вторыми, а в позапрошлом — третьими», — подчеркнул декан факультета Александр Нечаев.

В Министерстве образования Московской области напомнили, что для школьников и студентов региона доступны более шести тысяч программ спортивной направленности.

Ознакомится с ними и выбрать подходящую можно в Навигаторе дополнительного образования.