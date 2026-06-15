Студенты из Подмосковья примут участие в международном педагогическом проекте

Представители студенческих педагогических отрядов Московской области стали частью международного проекта, который будет реализован в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» Республики Беларусь. Этим летом десять студентов из Подмосковья отправятся работать в один из крупнейших детских центров страны.

Участие в проекте — результат конкурсного отбора, в ходе которого оценивались профессиональные компетенции, опыт работы с детьми и достижения в педагогической и общественной деятельности. По итогам отбора были выбраны десять лучших представителей региона, которые разделятся на две смены.

Международный педагогический отряд будет состоять из двадцати участников: десять представителей Московской области и десять представителей Минской области Республики Беларусь. Совместная работа позволит студентам обменяться опытом и реализовать образовательные программы для детей.

«Для наших вожатых участие в международном проекте — это высокая оценка их подготовки и профессионализма», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев. Он подчеркнул, что работа в «Зубренке» позволяет не только получить уникальный педагогический опыт, но и выстроить новые профессиональные связи.

Участники проекта будут заниматься организацией воспитательной работы, сопровождением детских коллективов, проведением образовательных, спортивных и творческих мероприятий, а также участвовать в реализации программ гражданско-патриотического воспитания.