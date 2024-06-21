Подмосковье получило награды на всероссийской «Студенческой весне»

Фото: Министерство образования МО

Делегация подмосковных студентов выиграла награды на всероссийской студенческой весне. Мероприятие прошло в Ставрополе.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в фестивале участвовали две тысячи студентов из 68 регионов России.

Танцевальный коллектив «Миллениум» и Ольга Учаева из Егорьевского колледжа педагогики и искусства стали лауреатами второй степени. Специальный приз присудили Анне Чубаровой и Анне Лобановой из колледжа ВГУЮ. Лауреатом первой степени стала Ксения Ляшенко из Губернского колледжа, а в вокальной категории отметили Софию Буянову.

«Эти достижения отражают приверженность студентов к совершенствованию своих навыков и вклад в культурное разнообразие, что является важным аспектом образовательной деятельности и поддержки творчества на федеральном уровне. Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед», — добавили в ведомстве.

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