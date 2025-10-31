Студенты из Подмосковья приняли участие во всероссийском проекте на Байконуре

Финалисты всероссийского проекта «Космическая экспедиция Первых» посетили экскурсию на космодром Байконур. Вожатыми для них стали студенты Губернского колледжа. Ребята изучили развитие отечественной космонавтики и узнали больше о вкладе российских ученых в развитие отрасли, рассказали в Минобразования Подмосковья.

Во время экскурсии участники посетили музей космодрома, где изучили этапы развития отечественной космонавтики. Они осмотрели «Дома легенд», в которых жили Юрий Гагарин и конструктор Сергей Королев. Также ребята познакомились с макетом орбитального корабля «Буран» — одной из крупнейших разработок в космической программе СССР.

Как отметили в колледже, участие в экспедиции дало возможность студентам узнать больше о достижениях отечественной космонавтики, а также повысить интерес к научно-техническому развитию.