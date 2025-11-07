Студенты из Подмосковья и Белоруссии представили план совместных мероприятий

В павильоне «Космос» на ВДНХ состоялась встреча студентов-активистов «Движения первых» Павлово-Посадского техникума и делегации учащихся аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка из Белоруссии. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.

На площадке обучающиеся и сотрудники ссузов обсудили вопросы международного сотрудничества с опорой на соглашение между организациями. Также они разработали план совместных мероприятий для обмена опытом и культурного взаимодействия.

Студенты и педагоги делились идеями и впечатлениями. Как отметили в Минобразования Московской области, встреча позволила установить новые дружеские контакты и укрепить связи с обеих сторон.