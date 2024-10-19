Студенты из Павловского Посада стали призерами областного турнира по киберспорту

Команда студентов ProfiPP из Павлово-Посадского техникума поучаствовала в региональном турнире «Перерождение» по киберспорту. Ребята заняли третье место.

Соревнования являются турниром Всероссийских соревнований Московской студенческой киберспортивной лиги. В нем поучаствовали команды из образовательных учреждений среднего профессионального образования и вузов.

Ребята из Павловского Посада заняли третье место по результатам игры в Counter Strike 2. Победителей и призеров наградили почетными грамотами, сертификатами и денежным призом от партнеров турнира.

Отметим, что соревнования прошли при поддержке Регионального совета Олимпийцев и Федерации компьютерного спорта России по Московской области.

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