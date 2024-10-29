Студенты из Павловского Посада поучаствовали в окружном форуме «Будет толк»

Студенты-волонтеры первичного отделения Движения Первых Павлово-Посадского техникума Анастасия Кузнецова, Серафим Катаев и Артем Пьянков стали участниками окружного форума «Будет толк». Его провели на площадке детского оздоровительного лагеря «Прометей» в Липецкой области.

Для участников мероприятия подготовили лекции и мастер-классы. Ребята попробовали поработать с нейросетями. Волонтеры приняли участие в разработке и защите своих проектов по выстраиванию взаимодействия между студентами, педагогами и их родителями. Особый приз на окружном форуме «Будет толк» вручили навигатору команды победителя Серафиму Катаеву.

Студенты-волонтеры из Павловского Посада считают, что форум «Будет толк» стал важной площадкой для претворения в жизнь новых идей и проектов. В будущем их смогут реализовать в рамках Движения Первых и других инициатив.

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