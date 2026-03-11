Студенты из Павловского Посада победили в международном конкурсе

В Министерстве образования Московской области сообщили о победе студентов Павлово-Посадского техникума на международном творческом конкурсе «Герой моего времени: Ценности сквозь поколения». Активисты местного отделения «Движения Первых» не просто приняли участие, но и заняли первые места в двух ключевых номинациях.

Конкурс, ставший площадкой для обмена жизненными ценностями и нравственными принципами, был призван привлечь внимание к тем, кто служит примером подлинного служения, мужества и преданности. Участникам предстояло не просто рассказать о выдающихся людях, а через видеоролики и презентации раскрыть, как их истории и поступки формируют ценностные ориентиры современников.

«Студенты из Павловского Посада блестяще справились с этой задачей, представив работы, наполненные глубоким смыслом и искренними эмоциями. В номинации „Видеоролик „Герой нашего времени“» победу одержал студент Даниил Потапов. Его работа — это трогательный и вдохновляющий фильм, посвященный Алексею Ерошину, подполковнику внутренней службы в запасе ФПС ГУ МЧС России. Уже более шести лет Алексей Ерошин передает студентам техникума свои знания и богатый практический опыт в подготовке специалистов по «Пожарной безопасности», — отметили организаторы.

По словам организаторов, видео Даниила не только показало профессиональные качества наставника, но и подчеркнуло его роль в воспитании будущих защитников, его преданность делу и личный пример самоотверженности. В другой номинации, «Презентация „Герой нашего времени“», триумфатором стал Михаил Ханькевич. Его проект был посвящен памяти Василия Горячева, ветерана Великой Отечественной войны.