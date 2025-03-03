Студенты из Орехово-Зуева выиграли турнир по киокусинкай

В округе завершилось участие студентов гуманитарно-педагогического колледжа Государственного гуманитарно-технологического университета в международном турнире по киокусинкай «Russian Open Cup — 2025». Он собрал более 2000 участников из 18 стран и 41 региона Российской Федерации.

Соревнования являлись финальным этапом подготовки к предстоящему первенству России, а также отборочным этапом на первенство мира. Спортсмены из Орехово-Зуева взошли на пьедестал почета. Павел Депутатов завоевал золотую медаль. Варвара Лунина стала серебряным призером.

Представители университета подчеркнули, что киокусинкай — это не просто вид спорта, а целая философия, требующая от спортсменов не только безупречной техники, но и силы духа, выносливости, твердого характера и умения преодолевать трудности.

«Этот турнир был непростым: сильные соперники, высокая конкуренция. Но мы упорно готовились, и результат говорит сам за себя! Спасибо тренерам и всем, кто нас поддерживал», — отметил спортсмен Павел Депутатов.