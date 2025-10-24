Студенты из Орехово-Зуева примут участие в «Кубке востока» по киберспорту

Воспитанники киберспортивного клуба VOSTOK GGTU готовятся к престижным соревнованиям. Ранее они уже победили на профильном турнире.

Ребята будут состязаться в тетрисе. Их задачей будет продержаться как можно дольше и набрать максимальное число очков.

Студенты Государственного гуманитарно-технологического университета из Орехово-Зуева тренируются в таких играх, как Counter-Strike 2, Dota 2, FA25, Apex Legends, VR (гонки, симуляторы, экшн), DCL-GAME (FPV-дроны) и другое.

В октябре они стали лучшими на всероссийских массовых физкультурных мероприятиях по компьютерному спорту «Спортивная специализация «Территория boost». Сейчас они планируют войти во Всероссийскую киберспортивную студенческую лигу.

«Кубок востока» состоится в ноябре. На нем встретятся команды из разных муниципалитетов Московской области.