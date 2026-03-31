Студенты из Орехово-Зуева посетили больницу в Павловском Посаде

Для двадцати студентов первого и второго курсов Орехово-Зуевского медицинского колледжа обычный учебный день превратился в настоящее профессиональное приключение. Будущие специалисты по направлению «Лабораторная диагностика» посетили Павлово-Посадскую больницу.

Первым пунктом маршрута стала клинико-диагностическая лаборатория. Фельдшер-лаборант Ольга Романова провела экскурсию по «пути пробирки» — от момента забора биоматериала до формирования итогового заключения.

Наставники подчеркнули: за каждым бланком анализа стоит человеческая жизнь. В условиях строжайших протоколов стерильности важна каждая секунда и точность каждого движения. Самым сильным эмоциональным моментом визита стало посещение патологоанатомического отделения. Старший фельдшер-лаборант Павел Микулин развеял стереотипы, связанные с этим местом. Он объяснил будущим коллегам, что их работа здесь — это высшая форма научного поиска.

«Визит не ограничился созерцанием. Студенты засыпали специалистов профессиональными вопросами, на которые получили честные ответы. Такие встречи — лучший тест на профпригодность. По горящим глазам ребят стало ясно: Павлово-Посадская больница может рассчитывать на качественное пополнение штата в ближайшем будущем», — сообщили в медицинском учреждении.