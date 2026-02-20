Студенты из Орехово-Зуева показали кукольный спектакль детям

В округе празднование Масленицы приобрело особый благотворительный оттенок. Студенты железнодорожного техникума имени Бондаренко навестили воспитанников Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации, чтобы подарить им праздник.

Организатором акции выступил волонтерский отряд «Просветители». Центральным событием встречи стал кукольный спектакль по мотивам народной сказки «Три медведя».

«Под руководством педагога-психолога Людмилы Камыниной студенты не просто пересказали знакомый сюжет, а создали живое интерактивное пространство. Маленькие зрители не сидели на месте: они активно „подсказывали“ героям правильный путь, помогали преодолевать сказочные препятствия и вместе с персонажами находили выход из сложных ситуаций», — сообщили организаторы.

После того как занавес импровизированного театра закрылся, праздник переместился в игровую зону. Волонтеры в традиционных костюмах закружили детей в хороводах. Дети разучивали элементы народных танцев и вместе исполняли песни.