Студенты из Орехово-Зуева побывали на экскурсии в аварийно-восстановительной службе

Студенты первого курса Орехово-Зуевского техникума побывали на экскурсии в МОС АВС — специализированной аварийно-восстановительной службе. Организация начинает активно сотрудничать с образовательными учреждениями, и ребята уже зимой смогут попасть сюда на практику.

Аварийно-восстановительная служба в Орехово-Зуеве — единственная в таком масштабе в России. Специалисты принимают участие в ликвидации самых сложных технологических нарушений на территории Московской области. В структуре — несколько подразделений: оперативная служба, аварийные бригады, производственные подразделения, инженерный, поисково-диагностический, транспортный участки, а также участок аварийно-восстановительных работ.

В МОС АВС Подмосковья работают 323 человека. В парке числятся 240 единиц техники и более 360 единиц специального оборудования, часть из которого не имеет аналогов.