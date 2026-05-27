Студенты из Одинцова выступили на форуме российско-китайских отношений

Международная конференция «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» прошла в Благовещенске и Хэйхэ. Участие в форуме приняли студенты Международного института энергетической политики и дипломатии Одинцовского кампуса МГИМО.

Активисты Инновационного клуба и студенты программы «Мировая экономика, инновации и международный бизнес» выступили на конференции с докладами. Организаторы и участники высоко оценили уровень подготовки одинцовских студентов. Все материалы их докладов войдут в рецензируемый сборник конференции.

Форум проходил уже в 16-й раз. В пленарных заседаниях участвовали ведущие российские специалисты по вопросам российско-китайских отношений и международной политики, в том числе председатель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский.