Студенты из Одинцова посетили музейный комплекс «1418 шагов к Победе»

Студенты «Одинцовского техникума» 12 мая посетили музейный комплекс «1418 шагов к Победе», который находится в парке «Патриот». Мероприятие прошло рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также Года единства народов России.

Ребята обучаются по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Экспозиция музея произвела на них огромное впечатление. Благодаря современным технологиям студенты смогли буквально прикоснуться к реальности военного времени: они почувствовали, как тяжела была солдатская жизнь, и смогли разделить с теми, кто прошел войну, тот самый миг долгожданной Победы.

Кроме того, ранее студенты Краснознаменского филиала «Одинцовского техникума» тоже приняли участие в праздничных мероприятиях. Выступили на концерте, который проходил на площадке выставочного центра «ВОЛИН-ЭКСПО». Юные артисты представили на сцене два танцевальных номера — трогательный вальс и яркий народный танец. Концерт стал не просто праздником искусства, а важным напоминанием о связи поколений.