Студенты Международного института энергетической политики и дипломатии Одинцовского филиала МГИМО приняли участие в XI Международном форуме Финансового университета. Студенты первых-третьих курсов посетили пленарную сессию и экспертные дискуссии форума.

В центре обсуждения были перспективы мировой экономики, технологический суверенитет, роль БРИКС и место России в меняющейся глобальной системе.

«Для нас — студентов, которые только начинают свой путь в профессии, — крайне важно видеть, как на практике формируются контуры новой мировой экономики. Наблюдение за дискуссией на уровне заместителей министров, руководителей крупнейших банков и глав регионов дает нам уникальное понимание того, как теоретические модели, которые мы изучаем в аудиториях, сталкиваются с реальностью», — рассказал студент первого курса МИЭП Арсений Крошкин.

Участие в форуме позволило студентам глубже погрузиться в актуальную международную экономическую повестку и получить практические знания.