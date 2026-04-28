Студенты из Одинцова победили в кейс-чемпионате компании «Росатом»

В кейс-чемпионате принимали участие более 370 студентов, которые на протяжении нескольких недель прорабатывали стратегические кейсы. В финале семь лучших команд, в том числе из Одинцова, представили свои решения топ-менеджерам отрасли.

Одинцовский кампус Московского государственного института международных отношений и Международный институт энергетической политики и дипломатии активно развивают сотрудничество с госкорпорацией «Росатом» в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2025 году на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Студенты, принимавшие участие в кейс-чемпионате в составе команд-победителей, пройдут практику в компаниях «Росатома», получив возможность начать профессиональную карьеру.

Финальные защиты показали, что в стенах Одинцовского института формируется новое поколение специалистов, способных внести вклад в решение стратегических задач атомной отрасли и укрепление позиций России на мировой энергетической арене.