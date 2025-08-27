Студенты из Ногинска стали призерами всероссийского турнира по баскетболу

Более 1000 человек из 250 команд приняли участие в Кубке имени Давида Берлина по баскетболу в формате 3×3 на Фонтанной площади в Ногинске. В этом году самый массовый и масштабный турнир по стритболу в стране был приурочен к 100-летию со дня рождения легендарного тренера.

Давид Берлин — почетный гражданин Московской области и Ногинска. Он внес огромный вклад в развитие женского баскетбола.

Более 70 лет Давид Берлин руководил и наставлял основанный им же женский баскетбольный клуб «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей.

Кубок Давида Берлина проводился совместно со всероссийскими соревнованиями «Оранжевый мяч». Состязания являются одними из самых массовых турниров по данному виду спорта в Европе. Ежегодно «Оранжевый мяч» проходит на территории всех субъектов России и объединяет свыше 40 тысяч человек.

Студентка и староста группы Ногинского филиала Государственного университета просвещения Валерия Гончарова, а также выпускница 2025 года Карина Силюк завоевали серебро на данных соревнованиях. Девушки не первый год всерьез занимаются данным видом спорта. Не раз занимали призовые места на отборочных соревнованиях Московской области к Первенству России, зональных соревнованиях и открытых региональных турнирах по баскетболу.