Студенты из Ногинска прошли практику на «Русском радио»

Студенты Ногинского филиала «Государственного университета просвещения» — активные участники «Движения первых» — на один день сменили учебники, тетради и ручки на консоль вещания и аудиомикшеры. Ребята попробовали себя в роли дикторов, почувствовав азарт и ответственность прямой трансляции.

Ребятам выпала уникальная возможность отправиться в захватывающее путешествие на «Русское радио». Студенты стали настоящими ведущими новостей и познакомились с интереснейшими моментами работы радиостанции: от создания эфира до технических тонкостей. Это была не просто экскурсия, а настоящая профессиональная экспедиция, в рамках которой молодые люди смогли окунуться в мир радиовещания.

Эта экскурсия стала возможна благодаря поддержке «Движения первых» и проекту «Профэкспедиция». Как признались сами участники, это был невероятный опыт, который вдохновил их на дальнейшее обучение и творческие проекты, позволив расширить свой кругозор.