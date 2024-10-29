Студенты из Ногинска представили Подмосковье на молодежном форуме в Грозном

В Грозном прошел молодежный форум амбассадаров «Горящие сердца профессионалитета». На нем Московскую область представили учащиеся из Богородского округа.

Участники пообщались в формате круглых столов, а также представили презентации и побывали на мастер-классах. Молодежь из разных регионов страны смогла обменяться опытом, поработать в командах и поделиться своими практиками.

Всего на мероприятие приехали 500 студентов и их кураторов. Это педагоги колледжей и техникумов из 79 регионов России.

Для них также провели творческую сессию, на которой каждый мог проявить лидерские навыки и озвучить предложения по развитию молодежного сообщества системы профобразования.

На всероссийском форуме наградили победителей всероссийского фотоконкурса «Профессии будущего». Дмитрий Налбантов из «Ногинского колледжа» оказался среди лучших.

Отметим, что проект «Амбассадоры профессионалитета» существует с июля 2022 года. Сам форум организовали минпросвещения России и Институт развития профессионального образования.

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