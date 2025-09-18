Студенты из Ногинска поучаствовали в образовательном проекте «Проактивное ЖКХ»

Студенты Ногинского филиала «Государственного университета просвещения» погрузились в специфику жилищно-коммунального хозяйства. Слушатели узнали, как рационально расходовать ресурсы, избегать действий недобросовестных лиц и создавать комфортные условия проживания в своем доме.

Образовательный проект «Проактивное ЖКХ» организовали Ассоциация председателей советов многоквартирных домов, PRO ЖКХ и Министерство ЖКХ Московской области при поддержке областного правительства. Мероприятие посетила руководитель Богородского отделения Ассоциации председателей советов МКД Московской области Наталия Барзенко.

На семинаре участники получили полезные знания. Наталия Барзенко остановилась на таких вопросах, как правильное распределение и контроль качества коммунальных услуг, методы организации общего собрания жильцов, выбор Совета многоквартирного дома и его руководителя, включая проведение собраний онлайн через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие сопровождалось активной дискуссией студентов и завершилось тестовым заданием.