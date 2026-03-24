Студенты из Наро-Фоминска выиграли Всероссийский конкурс

В этом году чемпионат собрал талантливую молодежь со всей России, стремящуюся продемонстрировать свои навыки в общении, презентации и диалоге на иностранных языках. Московскую область на форуме представили студенты Наро-Фоминского техникума — Татьяна Ахальцева и Егор Тронин. Под руководством преподавателя Ирины Варфоломеевой команда подготовила проект, посвященный уникальным культурным и историческим особенностям Наро-Фоминского городского округа.

Татьяна и Егор не просто владели языком, но и смогли рассказать о своем родном крае, его истории, достопримечательностях и самобытности. По итогам всех конкурсных испытаний, включая выступления, защиту проектов и другие коммуникативные задания, команда Московской области заняла первое место. Жюри чемпионата высоко оценило не только языковую подготовку студентов, но и их способность увлеченно и убедительно представить родной регион на международном уровне», — сообщили организаторы.