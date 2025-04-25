Студенты из Наро-Фоминска провели субботник в Яблоневом саду

Активное участие в уборке приняли студенты Наро-Фоминского техникума, которые, вооружившись инвентарем, внесли существенный вклад в преображение Яблоневого сада. Мусора в саду оказалось немало: бумажки, пластиковые бутылки, пакеты, и даже выброшенные предметы одежды. Все это было аккуратно собрано студентами в специальные мешки для дальнейшей утилизации.

Также к студентам присоединились и неравнодушные жители, проходившие мимо и решившие внести свой вклад в общее дело. Помимо уборки территории, ученики школы № 5 приняли участие в озеленении Яблоневого сада, высадив несколько молодых деревьев. Школьники отметили, что считают важным участвовать в подобных мероприятиях, так как таким образом проявляется забота об экологии.

Яблоневый сад является одной из рукотворных достопримечательностей Наро-Фоминска, имеющей свою историю и символическое значение. Он был высажен в честь первого полета человека в космос.