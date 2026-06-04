Студенты из Наро-Фоминска предложили проекты социально значимых объектов

В молодежном комплексном центре состоялось деловая игра «Город перемен». Участники — активисты местного отделения «Молодой гвардии» — разработали и защитили проекты, а затем создали их макеты из подручных материалов.

Перед командами стояла задача не просто придумать объект, но и обосновать его важность для конкретной территории. Ребята работали с большим энтузиазмом. В их «Городе перемен» появились новый мост, студенческое общежитие и семейный центр для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Председателем жюри стал заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов. Он отметил серьезный подход студентов: каждый проект был уникален и проработан с учетом реальных потребностей жителей. Игра предлагает поработать над проектами будущего, которые необходимы для реальных изменений.