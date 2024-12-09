«Витязь» из Ногинска сыграл товарищеский матч со студентами из Намибии

Студенты столичных вузов из Республики Намибия сыграли товарищеский матч с командой «Витязь» из Ногинска. Данная встреча стала возможной благодаря участию и помощи депутата Богородского округа Екатерины Щербаковой.

Екатерина Александровна состоит в Палате молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации. Ранее между палатой и молодыми парламентариями Намибии прошла двусторонняя встреча, итогом которой стал товарищеский матч.

Среди гостей мероприятия были временный поверенный в делах посольства Республики Намибия Мари Мвенени Шиведа и второй секретарь посольства Намибии Лайми Ханго. Их тепло встретили хлебом-солью.