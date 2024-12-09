«Витязь» из Ногинска сыграл товарищеский матч со студентами из Намибии

Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа

Студенты столичных вузов из Республики Намибия сыграли товарищеский матч с командой «Витязь» из Ногинска. Данная встреча стала возможной благодаря участию и помощи депутата Богородского округа Екатерины Щербаковой.

Екатерина Александровна состоит в Палате молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации. Ранее между палатой и молодыми парламентариями Намибии прошла двусторонняя встреча, итогом которой стал товарищеский матч.

Среди гостей мероприятия были временный поверенный в делах посольства Республики Намибия Мари Мвенени Шиведа и второй секретарь посольства Намибии Лайми Ханго. Их тепло встретили хлебом-солью.

Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа
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Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа
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Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа
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Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа
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После проведения совместной тренировки были сыграны два тайма по 20 минут. После первого гости рисковали проиграть почти «всухую». Однако игроки не собирались уступать и в конце встречи, благодаря своим волевым качествам, вырвали «ничью». Итоговый счет матча 8:8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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