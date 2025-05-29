Студенты из Можайска завоевали серебро региональной спартакиады «Присоединяйся»

Студенты Можайского техникума завоевали серебряные медали на V региональной Спартакиаде для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Присоединяйся». Ее финал прошел на базе Красногорского колледжа.

Спортсмены учебного заведения — Антон Веселкин, Даниил Назаров, Михаил Федотов, Анастасия Стрелецкая, Елена Кошелькова и Анна Ермакова — успешно преодолели все этапы соревнований, продемонстрировав силу духа, настойчивость и желание победить.

В состязаниях приняли участие 27 команд из разных муниципальных образований Московской области. Участники соревновались в четырех видах спорта: легкой атлетике, настольном теннисе, дартсе и эстафетном беге.

Стоит отметить, что в прошлом году команда Можайского техникума заняла третье место, а в этом сезоне улучшила результат, став серебряными призерами.