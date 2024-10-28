Студенты из Можайска стали участниками фестиваля «ВместеЯрче»

Интерактивная игра об энергосбережении прошла в библиотеке в Можайске. В ней поучаствовали первокурсники местного техникума. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «ВместеЯрче».

Цель игры «Активист» — продемонстрировать участникам принципы работы технологий энергосбережения и предметов быта, которые в повседневной жизни снижают энергопотребление.

Молодые люди разделились на две группы и проверили свои знания в викторине. Также им рассказали о классах энергопотребления, важности правильного утепления домов и комнат, опасности близкого расположения плиты и холодильника.

Кроме того, другой темой встречи стала переработка использованных материалов — пластика, стекла, бумаги. Молодежи напомнили, насколько их переработка помогает сохранять экологию.

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