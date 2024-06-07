Студенты из Москвы прошли врачебную практику в онкодиспансере Балашихи

Студенты Российского государственного социального университета прошли сестринскую и врачебную практику в Московском областном онкодиспансере в Балашихе. Будущие специалисты смогли перенять опыт у профессионалов и многому научиться.

Заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Колтович сообщил, что во время практики студенты вместе с врачами и медицинским сестрами отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановку капельниц и уколов, а также изучают правила асептики и антисептики.

Напомним, что Московский областной онкологический диспансер — ведущее специализированное лечебное учреждение Подмосковья. Здесь помогают вылечиться пациентам со злокачественными новообразованиями. Каждый год в онкодиспансере проходят практику студенты высших и средних медицинских учебных заведений из разных городов.

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