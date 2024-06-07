Студенты из Москвы прошли врачебную практику в онкодиспансере Балашихи

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Студенты Российского государственного социального университета прошли сестринскую и врачебную практику в Московском областном онкодиспансере в Балашихе. Будущие специалисты смогли перенять опыт у профессионалов и многому научиться.

Заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Колтович сообщил, что во время практики студенты вместе с врачами и медицинским сестрами отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановку капельниц и уколов, а также изучают правила асептики и антисептики.

Напомним, что Московский областной онкологический диспансер — ведущее специализированное лечебное учреждение Подмосковья. Здесь помогают вылечиться пациентам со злокачественными новообразованиями. Каждый год в онкодиспансере проходят практику студенты высших и средних медицинских учебных заведений из разных городов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Уже четыре тысячи пользователей. Как развивается электронная торговая площадка РЭО

«В начале пути всегда сложно». «Доброшрифт» придет в дружественные России страны

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте