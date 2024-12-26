Студенты из Москвы прошли практику в онкодиспансере Подмосковья

Студенты третьего курса Государственного университета просвещения прошли практику на базе подмосковного онкологического диспансера. Они получили новые навыки и знания под руководством опытных медиков.

В ходе практики студенты смогли познакомиться с передовыми технологиями и методами обследования, а также смогли ощутить себя часть команды профессионалов.

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Дмитрий Кирейчук, практиканты смогли получить новые навыки под руководством опытных врачей.



«Они наблюдали за процессом диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях, учились интерпретировать результаты исследований. Такой опыт бесценен для формирования у молодых специалистов навыков критического мышления и принятия решений в условиях реальной клинической практики», — рассказал он.

Благодаря практике студенты смогли почувствовать себя часть большого дела — борьбы с онкологическими заболеваниями.