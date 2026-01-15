Студенты из Лыткарина приняли участие в конкурсе «ВместеЯрче»

Студенты филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» совершили прорыв в научно-исследовательской деятельности. По итогам регионального отбора Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче», представители Политеха вошли в число лучших и получили путевку на федеральный уровень соревнований.

Триумфаторами конкурса стали студентки, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность». Несмотря на гуманитарный профиль своего направления, девушки продемонстрировали глубокие знания в вопросах экологии и энергосбережения. Победителями регионального этапа признаны: Кристина Кулькова, Диана Кулешова и Элина Мукан.

«Высокий результат стал возможен благодаря многолетней системе подготовки молодых ученых, выстроенной в Политехе. Подготовку призеров курировали опытные педагоги: преподаватель физики Ольга Рубцова и преподаватель химии Елена Бородина. Впереди у девушек — решающий этап. На федеральном уровне им предстоит не только доработать свои проекты, усилив исследовательскую базу, но и защитить их перед экспертным жюри», — сообщили организаторы.