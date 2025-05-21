Студенты из Луховиц представили Подмосковье на региональной акции «Вальс Победы»

К выступлению Александра Долматова и Елену Русакову подготовила педагог Вероника Алексеева.

«Всего колледжи и техникумы привезли для участия в акции около 140 пар. Мы выступали перед участниками Великой Отечественной войны и „детьми войны“, живыми свидетелями нашей истории, а также участниками СВО. Мои подопечные не подвели и выступили на высоком уровне», — рассказала преподаватель.

На торжественном открытии мероприятия присутствовали представители Московской областной думы, Совета ветеранов и других структур.

«Акция „Вальс Победы“ — значимый элемент воспитательной работы в колледжах и техникумах Подмосковья. Она помогает студентам прочувствовать сопричастность к судьбе страны, гордость за ее героическое прошлое и укрепляет связь поколений», — подчеркнули в Министерстве образования региона.