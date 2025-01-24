Студенты из Лобни побывали на экскурсии в аэропорту Шереметьево

Мероприятие организовали в рамках программы продвижения федерального проекта «Профессионалитет». В нем приняли участие учащиеся колледжа «Подмосковье».

Студенты, которые обучаются по направлению «Сервис на транспорте», познакомились с работой международного аэропорта Шереметьево. Они узнали о ее структуре и специфике, а также изучили оборудование и современные технологии.

Молодые люди увидели, как работают служба регистрации и посадки, информационная служба, а также линейное управление внутренних дел аэропорта. В дальнейшем студенты будут проходить в аэропорту производственную практику.

Представитель колледжа отметил, что такие экскурсии помогают студентам лучше подготовиться к практике и в будущем стать успешными сотрудниками аэропорта.