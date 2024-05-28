Студенты из Люберец прошли в финал международной IT-олимпиады

Фото: Министерство образования МО

Финал международной олимпиады в сфере IT завершился в Архангельске. Представители колледжа имени Гагарина в Люберцах вошли в число лидеров.

Денис Фоменко занял третье место в номинации «Защита проектов» по конкурсу «Разработка игр — GameDev», Евгения Солдатова стала финалисткой в номинации «Защита проектов» по конкурсу «Лучший свободный диплом». Ребята достойно показали себя в разработке игр и ПО.

Всего на олимпиаде выступили более 350 студентов из разных стран. Победители и призеры получили ценные призы, дипломы и медали.

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