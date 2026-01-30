Студенты из Красногорска стали участниками областной креативной сессии

В техникуме имени С. П. Королева состоялась масштабная креативная сессия «Студенчество Подмосковья: Территория возможностей». Мероприятие собрало более 60 студентов из различных учебных заведений региона для обсуждения актуальных вызовов и перспектив молодежи.

Участниками стали, в том числе, студентки Московского областного филиала президентской академии из Красногорска Ани Киракосян и Анастасия Егорова. Они представляли свое образовательное учреждение на общей площадке, делились идеями и опытом в рамках открытого диалога. Организаторы поставили цель создать среду для обсуждения важнейших вопросов самореализации и раскрытия потенциала молодых людей в Подмосковье.

Подобные мероприятия способствуют развитию творческого и критического мышления, предоставляя студентам уникальную возможность для профессионального и личностного диалога с представителями образовательного сообщества. Они формируют пространство для обмена знаниями, поиска единомышленников и наставников, что особенно значимо в контексте стратегического развития региона.

Красногорск, как и другие города области, активно создает условия для поддержки талантливой молодежи. Креативные сессии, подобные прошедшей в техникуме имени Королева, являются важным инструментом для выявления лидеров, генерации новых идей и укрепления студенческого сообщества Подмосковья.