Студенты из Красногорска приняли участие в региональном слете волонтеров

Студенты Красногорского колледжа приняли участие в региональном слете волонтеров инклюзии, где познакомились с разнообразными интерактивными площадками и провели мастер-классы для участников. Мероприятие предоставило уникальную возможность углубить знания о работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

На слете были представлены различные площадки, такие как спортивная педагогика без границ, основы дрессировки собак, оказание первой помощи людям с инвалидностью и лицам с ОВЗ, тактильные горизонты, музыкотерапия и альтернативная коммуникация. Эти интерактивные занятия позволили студентам лучше понять потребности особенных людей и способы оказания им поддержки.

Студенты Красногорского колледжа также выступили в роли наставников, проведя два мастер-класса: «Птица счастья» и «Талисман для мам». Эти творческие занятия дали возможность участникам освоить навыки создания сувениров, которые могут стать трогательными подарками для близких.

Слет стал важной платформой для объединения студентов, стремящихся получить опыт в сфере добровольчества и содействовать созданию более доступного общества для людей с ОВЗ и инвалидностью. Участники мероприятия получили ценные знания и навыки, которые помогут им внести вклад в развитие инклюзивного сообщества.

Подобные инициативы способствуют укреплению волонтерского движения и помогают строить общество, где каждый человек чувствует себя равноправным и уважаемым.

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