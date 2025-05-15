Студенты из Красногорска приняли участие в парламентских дебатах

Учащиеся двух направлений Московского областного филиала Президентской академии — юристы и будущие управленцы — стали участниками парламентских дебатов. Собравшиеся обсудили законодательную инициативу о бесплатном образовании в Российской Федерации.

Каждая команда состояла из пяти человек: каптан и четыре спикера. Одна сторона выступала «за» принятие законопроекта, другая — «против». Позиции необходимо было четко аргументировать. Руководители и педагоги вуза, а также депутаты Красногорска внимательно следили дискуссией. Они оценивали логику утверждений, риторику участников, а также делились опытом законотворчества.

«У студентов свой взгляд, это очень приятно. И я как старший товарищ выскажу свои предложения. Подискутируем со студентами о том, как они готовили законопроект, какие они видят цели. Расскажу, как это происходит в Государственной думе», — поделился депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов.

Команда будущих юристов победила в дебатах. Лучшим спикерам дискуссии вручили дипломы.

Отметим, что такие мероприятия помогают молодежи подготовиться к работе в государственных и муниципальных структурах.