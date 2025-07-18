Студенты из Красногорска приняли участие в международном образовательном форуме

Учащиеся Московского областного филиала Президентской академии из Красногорска побывали на ежегодном летнем кампусе. Он прошел в Республике Татарстан. Ребята обменялись опытом со студентами из других регионов России.

Участниками форума в этом году стали 190 студентов. Тематику приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Название выбрали соответствующее — «Герои нашего времени».

Мероприятие шло неделю. Для молодежи организовали встречи с государственными и общественными деятелями, героями СВО, представителями науки, культуры, бизнеса и органов власти.

Отметим, что кампус проводят с 2012 года. Его участниками уже стали свыше 2,9 тысячи студентов и более 500 спикеров из 45 стран мира. Главная задача — расширять кругозор студентов и помогать устанавливать контакты с представителями разных сфер деятельности.